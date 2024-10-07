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        Kanseri yenen Saltanat nine, "kemik çimentosu" tedavisiyle ayağa kalktı

        CÜNEYT ÇELİK - Daha önce kanseri yenen ve yaşlılığa bağlı kemik erimesinden kaynaklı omurgasındaki kırık nedeniyle yürüyemeyen Karslı 81 yaşındaki Saltanat Işık, doktorların "kemik çimentosu" tedavisiyle yeniden ayağa kalktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 11:56 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:56
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        Kanseri yenen Saltanat nine, "kemik çimentosu" tedavisiyle ayağa kalktı
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        CÜNEYT ÇELİK - Daha önce kanseri yenen ve yaşlılığa bağlı kemik erimesinden kaynaklı omurgasındaki kırık nedeniyle yürüyemeyen Karslı 81 yaşındaki Saltanat Işık, doktorların "kemik çimentosu" tedavisiyle yeniden ayağa kalktı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 10 çocuk ve 30 torun sahibi Saltanat Işık, 5 ay önce sırt ve bel ağrılarının artmasıyla hareket edemez ve yürüyemez hale geldi.

        Bunun üzerine bir süre Harakani Devlet Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahisi bölümünde görevli Dr. Kamil Alper Alpay'a başvuran Işık'ın omurgalarında, kemik erimesine bağlı çökme kırığı tespit edildi.

        Dr. Alpay, lenf kanserini 3 sene tedavi görerek 4 yıl önce yenen hastasının ilerleyen yaşı ve mevcut hastalıkları nedeniyle "vertebroplasti" adı verilen ve kemik çimentosuyla kırık hattının sağlamlaştırıldığı ameliyatı yapmaya karar verdi.

        Yaklaşık 1 saat süren operasyonda, hastaya genel anestezi uygulanmadan skopi adı verilen bir görüntüleme cihazıyla omurgada çökme kırığı yaşanılan kemiğe kemik çimentosu enjekte edildi.

        - Tekerlekli sandalyeyle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

        Operasyonda kısa bir süre sonra ayağa kalkan Işık, tekerlekle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı.

        Saltanat Işık, AA muhabirine, belindeki şiddetli ağrılar nedeniyle yürümekte çok güçlük çektiğini ve kızının önerisiyle Dr. Kamil Alper Alpay'a başvurduklarını söyledi.

        Tekerlekli sandalye ile hastaneye geldiğini ve yardımsız yürüyemediğini ifade eden Işık, "Şimdi sağlıklı bir şekilde yürüyerek çıkacağım. Ben kanseri de yendim, kemoterapi aldım. Bu hastalığı da yendim. Doktorlarımdan çok memnun kaldım, Allah razı olsun." dedi.

        - "Ufak bir kesikle kapalı şekilde içeri girerek kemiği onardık"

        Dr. Kamil Alper Alpay da "kemik çimentosu" tedavisiyle yaşlı hastaların daha çabuk sağlığına kavuştuğunu anlattı.

        Yaşlılığa bağlı kemik erimesiyle sırtta, belde omurga kemiklerinin kırılmasıyla gelen hastalarda, ileri derecede sinir baskısı ve felç durumu yoksa, açık ameliyat yerine kapalı ufak bir kesiyle tam kapalı sistemle girip içeride çimento dökme ameliyatı gerçekleştirdiklerini ifade eden Alpay, şunları kaydetti:

        "Bu sayede kemiği tekrar sağlamlaştırıyoruz ve kırık kemiği onarıyoruz. Hastalarımız buraya yatakta, tekerlekli sandalye ve korselerle gelirken ameliyattan sonra 3-4 saate uyanmış oluyor ve 4 saat sonra yürümeye başlıyor. 6. saate ise hastamızı taburcu ediyoruz. Buradaki hastalarımızın, omurga kırıklarından korkup İstanbul'a, Ankara'ya veya başka şehirlere gitmek yerine Harakani Devlet Hastanesi'ne gelip bize güvenmelerini istiyoruz. Halkımız için biz buradayız, bu ameliyatı onlar için sunuyoruz. Toplam 45 dakikada ameliyatı tamamladık, hastamız genel anestezi almadı, ufak bir kesikle kapalı şekilde içeri girerek kemiği onardık. Hastamızı başarılı bir şekilde evine gönderdik."

        Operasyonda yer alan Uzm. Dr. Murat Ertaş ise ameliyatın başarılı geçtiğini anlatarak, "Açılmadan yapılan bir çimento ameliyatı, kısa sürmesi dolayısıyla yaşlı hastalarda etkili bir yöntem. Uyguladığımız bu yöntem, çok uzun ameliyatlardansa hem enfeksiyon riskini hem de hastanede kalma süresini azaltıyor." ifadelerini kullandı.

        Kars Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şahin Kahramanca da Işık'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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