Kars'ta hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
Kars'ta hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.
Kars'ta hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen önleyici kolluk devriyesi sırasında Susuz ilçesine bağlı Yolboyu köyünde kontrol edilen araçta bir büyükbaş hayvanın belgesiz olarak taşındığı tespit edildi.
Yapılan araştırmada, söz konusu hayvanın 12 Ekim'de Ardahan'a bağlı Balıkçılar köyünden çalındığı belirlendi.
Kars ve Ardahan Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Kars ve Ardahan'da 1'er kişi gözaltına alındı.
Hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 2 kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.
Jandarma ekiplerince çalınan hayvan sahibine teslim edildi.
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