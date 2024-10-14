Kars'ta hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 2 kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kars ve Ardahan Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Kars ve Ardahan'da 1'er kişi gözaltına alındı.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen önleyici kolluk devriyesi sırasında Susuz ilçesine bağlı Yolboyu köyünde kontrol edilen araçta bir büyükbaş hayvanın belgesiz olarak taşındığı tespit edildi.

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