Kars'ta karla beyaza bürünen köyler havadan görüntülendi

Kars'ta geceden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışıyla yüksek rakımdaki köyler beyaza büründü.

Kentte etkili olan kar yağışıyla Kars-Göle kara yolu güzergahında bulunan köyler ile 2 bin 286 rakımda bulunan Hanlar Geçidi bölgesindeki köyler karla kaplandı.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu bölgede bazı evler ile bitkiler, araçlar ve ağaçlar da beyaza büründü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı besiciler de hayvanlarını kar üzerinde otlatmaya çalıştı.

Karla kaplı köyler dron ile görüntülendi.