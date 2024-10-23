Kars'ta tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde tefecilik yaptığı değerlendirilen M.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda M.K'nin Cumhuriyet Mahallesi ve Yayıklı köyünde bulunan ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, M.K. gözaltına alındı, evinde yapılan aramada 8 senet, 2 alacak kayıtlarının yazılmış olduğu ajanda ve defter, 1 av tüfeği, 4 av tüfeği fişeği, 2 tablet, 1 laptop, 4 cep telefonu ele geçirildi.