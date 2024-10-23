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        Kars'ta tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:24 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:24
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        Kars'ta tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde tefecilik yaptığı değerlendirilen M.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda M.K'nin Cumhuriyet Mahallesi ve Yayıklı köyünde bulunan ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, M.K. gözaltına alındı, evinde yapılan aramada 8 senet, 2 alacak kayıtlarının yazılmış olduğu ajanda ve defter, 1 av tüfeği, 4 av tüfeği fişeği, 2 tablet, 1 laptop, 4 cep telefonu ele geçirildi.

        M.K'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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