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        Kars ve Ardahan'da soğuk hava ile kırağı, Ağrı'da kar etkili oldu

        Kars ile Ardahan'da soğuk hava ve kırağı, Ağrı'da kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:51 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:51
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        Kars ve Ardahan'da soğuk hava ile kırağı, Ağrı'da kar etkili oldu
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        Kars ile Ardahan'da soğuk hava ve kırağı, Ağrı'da kar yağışı etkili oldu.

        Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 6, Sarıkamış ilçesinde ise 8 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle kent merkezinde, araç camları buz tuttu.

        Sarıkamış ilçesinde de kayak merkezi kırağı nedeniyle beyaza büründü.

        Soğuk hava yüzünden bazı vatandaşlar araçlarını battaniye, kilimle örterek soğuktan korumaya çalıştı. Diğer yandan Çamaşır dere bölgesinde göletler dondu, küçük şelalelerde buzlanma ve sarkıtlar oluştu.

        Vatandaşlardan Yavuz Aygün, havaların soğuduğunu gece hava sıcaklığının eskiye düştüğünü ve araçların kırağı ile beyaza büründüğünü söyledi.

        - Ardahan

        Ardahan'da da soğuk hava etkili oldu.

        Kent merkezi ve Göle arasındaki karla kaplı tepeler, gece soğuk havanın etkisini artırıyor.

        Göle'de gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece olarak kaydedildi.

        - Ağrı

        Ağrı'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        Taşlıçay ilçesinde bulunan Aladağlar ile Diyadin ilçesindeki Tendürek Dağı kar yağışıyla beyaza büründü.

        Karla kaplanan Ağrı Dağı'nın zirvesini saran bulutlar ortaya güzel görüntüler çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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