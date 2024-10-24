Kars ve Ardahan'da soğuk hava ile kırağı, Ağrı'da kar etkili oldu Kars ile Ardahan'da soğuk hava ve kırağı, Ağrı'da kar yağışı etkili oldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 24.10.2024 - 11:51 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:51 facebook

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