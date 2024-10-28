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        Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

        Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 14:09 Güncelleme: 28.10.2024 - 14:09
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        Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
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        Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, sosyal medya uygulamaları üzerinden PKK/KCK bölücü terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilenlerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

        Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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