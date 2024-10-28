Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, sosyal medya uygulamaları üzerinden PKK/KCK bölücü terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilenlerin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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