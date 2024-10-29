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        GÜNCELLEME - Kars'ta "maganda kurşunu" isabet eden çocuk öldü

        Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada "maganda kurşunu" isabet eden 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:13 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:13
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        GÜNCELLEME - Kars'ta "maganda kurşunu" isabet eden çocuk öldü
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        Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada "maganda kurşunu" isabet eden 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

        İnönü Caddesi üzerindeki düğün salonu henüz kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kurşunlandı.

        Bu sırada evinin önünde akülü aracıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'na "maganda kurşunu" isabet etti.

        Ağır yaralanan Erdağı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Erdağı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştıkları tespit edilen M.A, B.A, K.A, A.A, Y.Y, E.Y.A, Y.Y, K.Y. ve Y.D.A'yı yakaladı.

        Bazı şüphelilerin üzerinde silah ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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