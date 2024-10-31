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        Kars ile Ardahan'da soğuk hava ve kırağı etkili oldu

        Kars ve Ardahan'da soğuk hava ile kırağı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 09:31 Güncelleme: 31.10.2024 - 09:31
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        Kars ile Ardahan'da soğuk hava ve kırağı etkili oldu
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        Kars ve Ardahan'da soğuk hava ile kırağı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, araçların camları buz tuttu, bitkiler de kırağı ile kaplandı. Bazı vatandaşlar arabalarını battaniye örterek korumaya çalıştı.

        Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

        Açık alanda park edilen araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

        Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstüne branda benzeri örtüler çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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