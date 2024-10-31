Kars ile Ardahan'da soğuk hava ve kırağı etkili oldu

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstüne branda benzeri örtüler çekti.

Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, araçların camları buz tuttu, bitkiler de kırağı ile kaplandı. Bazı vatandaşlar arabalarını battaniye örterek korumaya çalıştı.

Kars ve Ardahan'da soğuk hava ile kırağı yaşamı olumsuz etkiliyor.

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