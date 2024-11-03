Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        AK Parti Sarıkamış İlçe Gençlik Kolları Kongresi yapıldı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, AK Parti Sarıkamış İlçe Gençlik Kolları Kongresi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 14:42 Güncelleme: 03.11.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Sarıkamış İlçe Gençlik Kolları Kongresi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, AK Parti Sarıkamış İlçe Gençlik Kolları Kongresi yapıldı.

        Sarıkamış Belediyesi düğün salonunda gerçekleşen kongreye, AK Parti MKYK üyeleri Gülbahar Öztürk ile Şeyma Sarıgül, Kars Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrambey, Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, Kadın Kolları Başkanı Özlem Erdoğdu ve partililer katıldı.

        Kongrede mevcut başkan Abdullah Boztaş, kullanılan 400 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden Sarıkamış İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.

        Boztaş, yeniden görev almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, Sarıkamış ve partisi için daha çok çalışacağını, bu sorumluluğun farkında olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kına gecesinde ortalık karıştı! Kamyonetle kalabalığa daldı
        Kına gecesinde ortalık karıştı! Kamyonetle kalabalığa daldı
        Taksim'de 'Cadılar Bayramı' partisine gelen gençlere şok: Suç makinesi çiftin hedefi oldular
        Taksim'de 'Cadılar Bayramı' partisine gelen gençlere şok: Suç makinesi çiftin hedefi oldular
        Jose Mourinho'nun Trabzonspor 11'i...
        Jose Mourinho'nun Trabzonspor 11'i...
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        Genç avukattan acı haber!
        Genç avukattan acı haber!
        S&P'den asgari ücret yorumu
        S&P'den asgari ücret yorumu
        Yasemin'i vahşice katleden eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Yasemin'i vahşice katleden eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Pastanede kadın cinayeti! Son kurban Fahriye oldu!
        Pastanede kadın cinayeti! Son kurban Fahriye oldu!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        "Tehlike çanları çalıyor"
        "Tehlike çanları çalıyor"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Erotik film furyasının sonucu
        Erotik film furyasının sonucu
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?

        Benzer Haberler

        Kars'ta aracın çarptığı bozayı öldü
        Kars'ta aracın çarptığı bozayı öldü
        Kars'ta bitkin düşen at vatandaşların yardımıyla kurtarıldı
        Kars'ta bitkin düşen at vatandaşların yardımıyla kurtarıldı
        Kars'ta Aşık Şenlik Kars Uluslararası Aşıklar Bayramı başladı
        Kars'ta Aşık Şenlik Kars Uluslararası Aşıklar Bayramı başladı
        MHP'li Yurdakul Kars'ta "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları...
        MHP'li Yurdakul Kars'ta "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları...
        Kars'ta çocuğun "maganda kurşunu"yla öldüğü saldırı anı güvenlik kamerasınd...
        Kars'ta çocuğun "maganda kurşunu"yla öldüğü saldırı anı güvenlik kamerasınd...
        Kars'ta kaybolan yaşlı kadın dere yatağında ölü bulundu
        Kars'ta kaybolan yaşlı kadın dere yatağında ölü bulundu