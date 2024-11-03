Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, AK Parti Sarıkamış İlçe Gençlik Kolları Kongresi yapıldı.

Sarıkamış Belediyesi düğün salonunda gerçekleşen kongreye, AK Parti MKYK üyeleri Gülbahar Öztürk ile Şeyma Sarıgül, Kars Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrambey, Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, Kadın Kolları Başkanı Özlem Erdoğdu ve partililer katıldı.

Kongrede mevcut başkan Abdullah Boztaş, kullanılan 400 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden Sarıkamış İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.

Boztaş, yeniden görev almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, Sarıkamış ve partisi için daha çok çalışacağını, bu sorumluluğun farkında olduğunu söyledi.