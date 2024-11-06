Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta soğuk hava, Ağrı ve Ardahan'da kar etkili oldu

        Kars'ta soğuk hava, Ağrı ile Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta soğuk hava, Ağrı ve Ardahan'da kar etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta soğuk hava, Ağrı ile Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Kars'ta, araç camları bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.

        Bazı vatandaşlar halı ve battaniyelerle araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde de araçların camları buz tuttu, bitkiler de kırağı ile kaplandı. Çamaşır Dere bölgesindeki göletler buz tuttu, küçük şelalelerde buz sarkıtları oluştu.

        Vatandaşlardan Fatih Cengiz, havaların soğuduğunu belirterek, "Gündüzleri hava iyi ama kar yağmadığı için geceleri soğuk geçiyor. Umarım yakın zamanda kar yağar ve kışa merhaba deriz." diye konuştu.

        - Ağrı

        Ağrı’da yüksek kesimler karla kaplandı.

        Ağrı ile Van sınırında bulunan Aladağlar ile bölgedeki yüksek sıradağların zirvesi karla beyaza büründü.

        - Ardahan

        Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oldu.

        Şehrin yüksek kesimlerinde kar etkili olurken, kent merkezinde soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Minibüsüyle gidiyordu... Başından vurularak öldürüldü!
        Minibüsüyle gidiyordu... Başından vurularak öldürüldü!
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Kentsel dönüşüm sigortayı ucuzlatacak
        Kentsel dönüşüm sigortayı ucuzlatacak
        "Belarus'a gideceğim"
        "Belarus'a gideceğim"
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracı düştü
        Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracı düştü

        Benzer Haberler

        Sarıkamış'ta yollar onarılıyor
        Sarıkamış'ta yollar onarılıyor
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde pistler sezona hazır hale getiriliyor
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde pistler sezona hazır hale getiriliyor
        Kars'ta "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı sazlık alanda yakalandı
        Kars'ta "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı sazlık alanda yakalandı
        Kars Valisi Ziya Polat'tan "bölgemizde terör unsuru bulunmuyor" açıklaması
        Kars Valisi Ziya Polat'tan "bölgemizde terör unsuru bulunmuyor" açıklaması
        Akyaka'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı
        Akyaka'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı
        AK Parti Sarıkamış İlçe Gençlik Kolları Kongresi yapıldı
        AK Parti Sarıkamış İlçe Gençlik Kolları Kongresi yapıldı