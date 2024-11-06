Kars'ta soğuk hava, Ağrı ve Ardahan'da kar etkili oldu

Kars'ta soğuk hava, Ağrı ile Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Kars'ta, araç camları bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.

Bazı vatandaşlar halı ve battaniyelerle araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde de araçların camları buz tuttu, bitkiler de kırağı ile kaplandı. Çamaşır Dere bölgesindeki göletler buz tuttu, küçük şelalelerde buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlardan Fatih Cengiz, havaların soğuduğunu belirterek, "Gündüzleri hava iyi ama kar yağmadığı için geceleri soğuk geçiyor. Umarım yakın zamanda kar yağar ve kışa merhaba deriz." diye konuştu.

- Ağrı

Ağrı’da yüksek kesimler karla kaplandı.

Ağrı ile Van sınırında bulunan Aladağlar ile bölgedeki yüksek sıradağların zirvesi karla beyaza büründü.

- Ardahan

Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oldu.

Şehrin yüksek kesimlerinde kar etkili olurken, kent merkezinde soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.