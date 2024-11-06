Kars Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisi'nin temeli atıldı

Kars Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisi'nin temelleri düzenlenen törenle atıldı.

Kars Adliyesi yanında, 2 bin 197 metrekare alanı üzerine bodrum, zemin ve 2 kattan oluşacak Kars Barosu Sosyal Tesis ve Hizmet Binası temel atma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, burada yaptığı konuşmada, yapmaya söz verdikleri ve taahhüt ettikleri işlerden birinin daha temel atma törenini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Aralık ayında göreve geldiğimizde, Kars Barosu başkanımız olan Fettah Çapkurt ve bugünkü başkanımız olan Necat Yağcı'nın ilk günden itibaren hizmet binasının meslektaşlarımıza hukuk sistemimize ve Kars halkına kazandırılması için etkili şekilde bizlerle görüşmeleri başlatmışlardı. Bizler de kendilerine kendi dönemimiz içerisinde ihalenin gerçekleştirilip binanın yapımına başlanacağının sözünü vermiştik." dedi.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni de yeni binadaki avukatların adaletin tecellisine büyük katkılar sunacaklarını belirterek, "Hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız, yargının üç sacayağı olarak çok büyük gayret içerisinde çalışmalarını sürdürmektedirler. Adaletin tecelli edeceği veyahut adaletin tecellisine hizmet edenlerin yetişeceği, pişeceği, eğitileceği mekanların elbette ki adaletin vakarına yakışır şekilde inşa edilmesi gerekmektedir. Bu anlamda saygıdeğer avukatlarımıza, yargı camiamıza, Kars halkımıza hizmet verecek yeni bir baro hizmet binasının inşası Kars ilinde malumunuz olduğu üzere elzemdi. Nihayet bugün bu vesileyle bir araya geldik. İnanıyorum ki tamamlandığında hem adalet camiamıza hem Gazi Karsımıza yakışacak muazzam bir eser ortaya çıkacaktır. Bu binada hizmet verecek staj eğitimi alacak avukat meslektaşlarımız da adaletin tecellisine büyük katkılar sunacaklardır." diye konuştu.

Kars İdare Mahkemesi Başkanı Kerim Yonisoğlu ise avukatların yargının vazgeçilmez kurucu unsurlarından olduğunu ifade ederek, "Bugün temelini attığımız tesis yalnızca avukatlar için değil yargı için tüm ülke için önemli bir hizmettir. Avukatlar ve barolar güçlü olursa o ülkede hukuk da üstün olur." dedi.

Kars Barosu Başkanı Necat Yağcı da 2025 yılında sosyal tesisi açmayı hedeflediklerini anımsatarak, "Ülkemizdeki ilk baro olan İstanbul Barosu 1893 yılında İstanbul Adliyesinin üst katına taşınmıştır. O günden bu güne değin her ilimizde bir baro binası kurulmuş ve bugün de gördüğünüz üzere neredeyse bütün şehirlerde barolarımız çağın gereklerine uygun sosyal tesislere kavuşmuştur. Türkiye Barolar Birliği bu neticenin gerçekleşmesinde en büyük mimarlardan olmuştur. Sosyal tesisimiz sadece baromuz için değil şehrimiz için bir kazanım mahiyetindedir." ifadelerini kullandı.