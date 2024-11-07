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        Kars'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 17:40 Güncelleme: 07.11.2024 - 17:59
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        Kars'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Çağla Çelik (26) yönetimindeki 34 KE 8970 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Belencik köyü yolu üzerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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