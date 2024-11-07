Kars'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çağla Çelik (26) yönetimindeki 34 KE 8970 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Belencik köyü yolu üzerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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