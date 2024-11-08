Kars'ta cirit sporcuları atlarını kış sezonuna hazırlıyor

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Selim ilçesinde, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan bir geçmişe sahip cirit sporunu yaşatan sporcular atlarını kışa hazırlıyor.

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları ata sporu cirit, yörede sonbahar ile kış aylarında kar üzerinde düzenlenen müsabakalarla yaşatılmaya çalışılıyor.

Erken saatlerde yemleyip tımarladıkları atlarını kamyonlara yükleyen ciritçiler, hayvanlarını Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'ne getiriyor.

Dörtnala koşturdukları atlarını dostluk müsabakalarıyla kışa hazırlayan yöre halkı, kar üstünde oynadıkları cirit sporunu yaşatıp gelecek kuşaklara aktarmayı ve yöre turizmine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Özellikle kış aylarında kar üzerinde oynanması sebebiyle dikkati çeken cirit sporuna, yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor.

- "Güzel bir sezon bizi bekliyor"

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, AA muhabirine, kış sezonu için atlarını sahaya sürmeye başladıklarını söyledi.

Geçen sezonu hiçbir kaza yaşamadan atlattıkları için mutlu olduklarını ifade eden Başkaya, şöyle konuştu:

"Artık her hafta düzenli olarak cirit sporumuza devam edeceğiz. Atlarımızı dostluk maçlarıyla hamdan çıkartıyoruz, yeni taylar da aldık, biraz da eğitim alması açısından her hafta maçlarımızı yapacağız. Kışın Doğu Ekspresi ile gelen turlarımız var, gruplar için kışın kar üstünde gösteri maçları yapıyoruz. Şu anda hazırlık aşamasındayız, güzel bir sezon bizi bekliyor, herkesi bekleriz."