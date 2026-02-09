Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta bir çocuk çatıdan düşen kar ve buz kütlesinden son anda kurtuldu

        Kars'ta bir çocuğun 5 katlı apartmanın çatısından düşen kar ve buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtulması, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 10:27 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:27
        Kars'ta bir çocuk çatıdan düşen kar ve buz kütlesinden son anda kurtuldu
        Kars'ta bir çocuğun 5 katlı apartmanın çatısından düşen kar ve buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtulması, güvenlik kamerasına yansıdı.


        Kentte son günlerde etkili olan kar yağışı sonrası çatılarda biriken kar ve buz kütleleri tehlike oluşturuyor.

        Şehitler Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısından havaların ısınmasıyla düşen kar ve buz kütlesi, yolda yürüyen bir çocuğu teğet geçti.

        Çocuğun kar ve buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

