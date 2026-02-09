Kars'ta bir çocuk çatıdan düşen kar ve buz kütlesinden son anda kurtuldu

Kars'ta bir çocuğun 5 katlı apartmanın çatısından düşen kar ve buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtulması, güvenlik kamerasına yansıdı.





Kentte son günlerde etkili olan kar yağışı sonrası çatılarda biriken kar ve buz kütleleri tehlike oluşturuyor.



Şehitler Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısından havaların ısınmasıyla düşen kar ve buz kütlesi, yolda yürüyen bir çocuğu teğet geçti.



Çocuğun kar ve buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

