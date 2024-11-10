Büyük Önder Atatürk, Kars ve Erzurum'un ilçelerinde anıldı

Törene, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Belediye Başkanı Mehmet Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Nurdan Kılıç, Garnizon Komutanı Binbaşı Engin Demirhan, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınları ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kars'ın Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Mehmet Emin Bak, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Savcısı Osman Buğra Tekne, gaziler, askerler siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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