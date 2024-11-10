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        Büyük Önder Atatürk, Kars ve Erzurum'un ilçelerinde anıldı

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Kars ve Erzurum'un ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 14:44 Güncelleme: 10.11.2024 - 14:44
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        Büyük Önder Atatürk, Kars ve Erzurum'un ilçelerinde anıldı
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        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Kars ve Erzurum'un ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kars'ın Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Mehmet Emin Bak, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Savcısı Osman Buğra Tekne, gaziler, askerler siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Öğrenciler programda pandomim gösterisi yaptı, şiirler okuyup Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi.

        - Kağızman

        Kağızman İstiklal Alanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla buradaki tören sona erdi.

        Törene, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Belediye Başkanı Mehmet Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Nurdan Kılıç, Garnizon Komutanı Binbaşı Engin Demirhan, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınları ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Erzurum

        Erzurum'un İspir ilçesindeki Hükümet Meydanı'nda çelenk sunma töreni yapıldı.

        Düzenlenen anma programında, Atatürk'ün hayatının kısa kesitlerle yer aldığı film gösterimin ardından öğrenciler şiirler okudu, oratoryo gösterisi yapıldı.

        Törene, İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Osman Karaca, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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