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        Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 15:43 Güncelleme: 12.11.2024 - 16:31
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        Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezindeki bir apart eve operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada, sıvı ve katı halde 224,60 gram sentetik uyuşturucu, 2 şişe halinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan 74,99 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 2 şişe halinde uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan 227,65 gram aseton ve 1 rulo halinde uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

        Apart evde konaklayan F.Ö. (34) ile O.G, (34) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, uyuşturucu imal ve ticareti iddiasıyla tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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