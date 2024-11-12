Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Evde yapılan aramada, sıvı ve katı halde 224,60 gram sentetik uyuşturucu, 2 şişe halinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan 74,99 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 2 şişe halinde uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan 227,65 gram aseton ve 1 rulo halinde uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

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