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        Kars ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

        Kars ve Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerde kırağı, dere ve nehirlerde buz tabakası oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:29 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:29
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        Kars ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
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        Kars ve Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerde kırağı, dere ve nehirlerde buz tabakası oluştu.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Kars'ta, sis ve kırağı etkili oldu. Kırağı nedeniyle ağaçlar ile bitkiler beyaza büründü.

        Sarıkamış ilçesinde sis ve kırağı etkili oldu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye düştüğü ilçede araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Sarıkamış'ta, soğuk hava nedeniyle Çamaşır Deresi buzla kaplandı.

        Vatandaşlardan Kasım Yıldız, geceleri aşırı soğuk olduğundan sabahları araçların güçlükle çalıştığını söyledi.

        - Ardahan

        Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece ölçüldü.

        Soğuk hava nedeniyle Kura Nehri yüzeyinde buz tabakası oluşurken, ağaç ve bitkileri kırağı kapladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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