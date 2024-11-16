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        Sarıkamış yeni kayak sezonuna hazır

        CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'taki kristal kar kalitesi ve sarıçam ormanlarıyla öne çıkan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yeni sezon için hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 16.11.2024 - 11:13
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        Sarıkamış yeni kayak sezonuna hazır
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        CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'taki kristal kar kalitesi ve sarıçam ormanlarıyla öne çıkan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yeni sezon için hazırlıklar tamamlandı.

        İl merkezine 54, Sarıkamış'a 2 kilometre uzaklıkta bulunan sarıçam ağaçları arasındaki merkezde, toplam uzunluğu 30 kilometreye ulaşan 10 pist ile 5 telesiyej bulunuyor.

        Deniz seviyesinden 2 bin 634 metre yükseklikteki, güvenliğinin yanında görsel güzelliğiyle de yerli ve yabancı kayakseverlerin dikkatini çeken Sarıkamış Kayak Merkezi'nde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

        Kayak merkezinin pistlerinde bu yıl kar yağışının erken düşmesiyle dolgu çalışmaları da tamamlandı.

        Özel snowboard pistleri de bulunan kayak merkezi, 2 bin 830 yatak kapasiteli otellerinde her yıl yurt içinden ve özellikle İran, Azerbaycan ile Rusya'dan çok sayıda turist ağırlıyor.

        - Hazırlıklar tamamlandı

        Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, otellerdeki hazırlıklar ile kayak merkezindeki mekanik testlerin tamamlandığını, eğimi sıkıntılı yerlerin düzeltilerek yeni sezonu beklediklerini anlattı.

        Merkezdeki çalışmaları misafirlerin talebi doğrultusunda gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Taş, her yıl kış mevsiminde Sarıkamış'ın yurt içi ve yurt dışından ilgi gördüğünü söyledi.

        Taş, meteorolojik verilere göre kar yağışının erken olacağını bundan dolayı da sezonun erken başlayacağını öngördüklerini belirterek, "Otellerimizde de hazırlıklarımızı tamamladık ve erken rezervasyon talepleri çok olumlu ilerliyor." dedi.

        Kristal kar taneleri ve sarıçam ormanlarıyla Sarıkamış'ın kayakseverlere unutulmaz anlar yaşattığını vurgulayan Taş, şunları kaydetti:

        "Misafirlerimiz buraya geldikleri zaman başka bir yeri tercih etmiyor. Biz misafirlerimizi bu doğal çimlerin ve 5-10 santimetre kalınlığındaki kar tabakasının üzerinde kaydırabilmekteyiz. Misafirlerimiz Sarıçam ormanları içerisinde çığ riskinin sıfır olduğu kristal kar taneleri eşliğinde slalom yaparak, güzel vakit geçirmektedirler. Herkesi bu doğal güzellikleri görmeye davet ediyoruz."

        - Misafirler gece kayağı da yapabilecek

        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 30 kilometre uzunluğunda 10 pist bulunduğuna işaret eden Taş, şöyle konuştu:

        "Merkezde kayakseverlerin zorluk derecelerine göre numaralandırılmış pistlerimiz var. Pistlerimizdeki dolgu, drenaj gibi çalışmalar bitirildi, sezon öncesi mükemmeliyete yakın bir duruma geldi. Bu sene yerli ve yabancı anlamında da talepler görüyoruz, herkesi Sarıkamış Kayak Merkezi'ne bekliyoruz. Bununla birlikte yine uçak seferlerine bağlı olarak, misafirlerimizin öğleden sonra geldiği durumlar olabiliyor. 5 ve 1 numaralı pistimizde gece kayağı yapma imkanı mevcuttur. Sarıkamış'ı gece vaktinde farklı bir atmosferde görmeleri de sağlanmaktadır."

        Taş, yeteri kar yağması halinde sezonu aralık ayının ilk haftasında açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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