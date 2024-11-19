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        Kars'ta belediyenin temizlik görevlisinin Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı

        Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Hakan Mintaş'ın, çöpte bulduğu Türk bayrağını temizleyip öptükten sonra cebine koyması takdir topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 16:55 Güncelleme: 19.11.2024 - 16:55
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        Kars'ta belediyenin temizlik görevlisinin Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
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        Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Hakan Mintaş'ın, çöpte bulduğu Türk bayrağını temizleyip öptükten sonra cebine koyması takdir topladı.

        Yenişehir Mahallesi'nde temizlik yapan 2 çocuk babası 40 yaşındaki Hakan Mintaş, çöp içinde fark ettiği Türk bayrağını temizleyip öptükten sonra cebine koydu. Bu anları gören bir vatandaş da belediyeyi arayıp teşekkür etti.

        Durumu öğrenen Temizlik İşleri Müdürü Cihan Nayir, Mintaş'ı, çalışma yaptığı yere giderek hassasiyetinden dolayı kutladı.

        Temizlik görevlisi Mintaş, vatandaşların bayrak konusunda hassas olmasını isteyerek, "Yenişehir Mahallesi'nde çalışıyorduk. Çalışma yaptığım sırada bayrağımı gördüm, aldım ve temizledikten sonra cebime koydum. Bizim bayrağımız hiç bir zaman yere inmez her zaman dalgalanır." dedi.

        Müdür Nayir de bir vatandaşın belediyenin çözüm merkezini arayıp personelin örnek davranışından dolayı teşekkür ettiğini anlattı.

        Bunu öğrendiğinde personeline teşekkür etmek istediğini ifade eden Nayir, "Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların iç içe olması önemli bir olay, personelimiz olması gerekeni yapıyor. Türk bayrağımız şehitlerimizin kanıyla sulanmış mukaddesatımızdır, personellerimize her zaman bu konuda duyarlı olmalarını söylüyoruz." diye konuştu.

        Belediyeyi arayarak konuyu ileten ve teşekkür eden Serhat Çelik ise temizlik personelinin duyarlı hareketinin kendisini duygulandırdığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Sabah işe giderken belediye personellerinin burada çalışması vardı. Arkadaşımı beklerken belediye ekiplerinin çalışmasını izliyordum. Bir belediye personeli çok duyarlı bir hareket yaptı, çöplerin içinde bulduğu Türk bayrağını güzelce temizleyerek öptü ve katlayarak cebine koydu, çok güzel bir davranış sergiledi. Ben de kayıtsız kalamadım, ismini sordum teşekkür ettim, belediyeye ulaştım personellerinin bu davranışından dolayı hepsine teşekkür ettim. Benim gözümde çevrenin temizliğinden ziyade o davranış her şeyden kıymetliydi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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