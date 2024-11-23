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        Kars'ta 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 10:35 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:35
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        Kars'ta 11 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda iki ikamette arama ve çalışma yapan ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 9'u Afganistan uyruklu olmak üzere toplamda 11 düzensiz göçmeni yakaladı, 2 Türk vatandaşına da "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli işlem yaptı.

        Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kars İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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