Kars'ta 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda iki ikamette arama ve çalışma yapan ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 9'u Afganistan uyruklu olmak üzere toplamda 11 düzensiz göçmeni yakaladı, 2 Türk vatandaşına da "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli işlem yaptı.