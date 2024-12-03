Buz tutmaya başlayan Çıldır Gölü, havadan görüntülendi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü yüzeyinin bir bölümü, soğuk havanın etkisiyle dondu.

Kars ve Ardahan arasında bulunan Çıldır Gölü, son günlerde yaşanan soğuk havanın etkisiyle kısmen donması dron ile görüntülendi.

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