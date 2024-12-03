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        Buz tutmaya başlayan Çıldır Gölü, havadan görüntülendi

        Kars ve Ardahan arasında bulunan Çıldır Gölü, son günlerde yaşanan soğuk havanın etkisiyle kısmen donması dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:52 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:52
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        Buz tutmaya başlayan Çıldır Gölü, havadan görüntülendi
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        Kars ve Ardahan arasında bulunan Çıldır Gölü, son günlerde yaşanan soğuk havanın etkisiyle kısmen donması dron ile görüntülendi.

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü yüzeyinin bir bölümü, soğuk havanın etkisiyle dondu.

        Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisinde buz tabakaları oluşan göl, ziyaretçilerini de ağırlamaya başladı. Atlı kızakçılar, etrafı beyaza bürünen göl kıyısında vatandaşlara hizmet veriyor.

        Bazı vatandaşlar gölün kıyısındaki buzların üzerine çıkarak, keyifli anlar yaşadı.

        Atlı kızakçı Atakan Taşdemir, atlarla gölün üzerine çıkmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Gölümüz 3-4 göndür dondu üzerine çıkmaya başladık, önümüzdeki hafta atlı kızaklarımızı da buzun üzerine çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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