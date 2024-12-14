Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı
Kars-Göle kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Kars-Göle kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kars-Göle kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm araçların geçişine kapatıldığını bildirdi.
Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
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