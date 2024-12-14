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        Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı

        Kars-Göle kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:56 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:56
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        Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı
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        Kars-Göle kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kars-Göle kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm araçların geçişine kapatıldığını bildirdi.

        Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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