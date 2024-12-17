Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeye ilişkin devam eden operasyonda aynı gün uçakla Kars'a gelen E.O. (31) ve R.Y.A. (24) gözaltına alındı.

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