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        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:03 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:10
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        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Kars-Erzurum kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Polis ekiplerince yapılan aramada, İstanbul-Kars seferini yapan otobüsün şoförü A.K'nin (37) üzerinde 2 parça halinde 38,10 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.

        Ele geçirilen uyuşturucu maddeye ilişkin devam eden operasyonda aynı gün uçakla Kars'a gelen E.O. (31) ve R.Y.A. (24) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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