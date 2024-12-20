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        Kars'ta patoz makinesinde uzun namlulu silah ve fişek ele geçirildi

        Kars'ta patoz makinesinin içerisine gizlenmiş uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 09:24 Güncelleme: 20.12.2024 - 09:24
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        Kars'ta patoz makinesinde uzun namlulu silah ve fişek ele geçirildi
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        Kars'ta patoz makinesinin içerisine gizlenmiş uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışmasını sürdürdü.

        Polis ekipleri, kent merkezi ve merkeze bağlı Gelirli köyünde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, patoz makinesinde kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 şarjör ve 100 fişek ele geçirdi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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