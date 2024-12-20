Kars'ta patoz makinesinde uzun namlulu silah ve fişek ele geçirildi

Polis ekipleri, kent merkezi ve merkeze bağlı Gelirli köyünde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, patoz makinesinde kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 şarjör ve 100 fişek ele geçirdi.

Kars'ta patoz makinesinin içerisine gizlenmiş uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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