Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda daha önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Ç.Ş (29), R.Y.A. (24) ve A.K. (21) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu, şişelerde sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı madde ve uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan aseton ile 3 cam aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.