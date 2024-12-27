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        Kars'ta 2'si yabancı uyruklu 6 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı

        Kars'ta jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 2'si Azerbaycan uyruklu 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 20:59 Güncelleme: 27.12.2024 - 21:45
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        Kars'ta 2'si yabancı uyruklu 6 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı
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        Kars'ta jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 2'si Azerbaycan uyruklu 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Esenkent köyü yakınlarında define için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, S.Ç. (46), M.A. (26), O.C.A. (27) ve Y.K. (31) ile Azerbaycan uyruklu T.E. (44) ve R.I'yı (39) izinsiz kazı yaparken yakaladı.

        Zanlıların kazıda kullandığı 2 metal arama dedektörü ve aparatı, dijital dedektör göstergesi ve çantası, balyoz, 3 kürek, 3 murç, 2 kazma, 1 çekiç, 1 inşaat eldiveni ve 2 kova ele geçirildi.

        ​​​​​​​Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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