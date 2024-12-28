Doğu Anadolu'da 4 ilde 1142 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Tunceli'de de kar ve tipi nedeniyle 222 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl merkezinde 5, Göle'de 5 ve Hanak ilçesinde 8 olmak üzere 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

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