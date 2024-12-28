Kars'ta yolcu otobüsü devrildi
Kars'ta yolcu otobüsü devrildi, kaza yerine çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Kars'ta yolcu otobüsü devrildi, kaza yerine çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Kars-Erzurum kara yolunun Selim ilçesine bağlı Oluklu köyü yakınlarında bir yolcu otobüsü, yoldan çıkıp karla kaplı araziye devrildi.
Kaza yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Bölgede aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.