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        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

        Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 10:16 Güncelleme: 29.12.2024 - 10:16
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        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
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        Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

        Kentte gece etkisini sürdüren kar yağışı, sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Kar yağışıyla şehir merkezi beyaza büründü.

        Sarıkamış ilçesinde de kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü ilçede bina çatılarında, ağaçlarda buz sarkıtları oluştu, bitkiler kırağı tuttu, camlar buzla kaplandı.

        Soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarına branda örtü, Sarıkamış Belediyesi ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.

        Vatandaşlardan Alper Laçin, kar yağışının ardından havanın soğuduğunu belirterek, "Hava soğudu sabah arabayı zor şartlarda çalıştırdık, camlar buz tuttu kristal taneler oluştu." dedi.

        - Ardahan

        Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.

        Kent merkezinde etkili olan kar yükseklerde tipiye dönüşüyor.

        Kar Göle ilçesinde de etkisini gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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