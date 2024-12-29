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        Kars'ta kara saplanan aracı sağlık ekipleri kurtardı

        Kars'ta kara saplanan otomobili 112 Acil Servis ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 23:20 Güncelleme: 29.12.2024 - 23:20
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        Kars'ta kara saplanan aracı sağlık ekipleri kurtardı
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        Kars'ta kara saplanan otomobili 112 Acil Servis ekipleri kurtardı.

        Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars-Digor kara yolunda otomobil kara saplandı.

        O sırada yoldan geçen 112 Acil Servis ekipleri, karda mahsur kalan aracı kurtarmak için çalışma başlattı.

        Sağlık ekipleri kürekle kara saplanan otomobilin önünü açarak kurtardı.

        Araçta mahsur kalanların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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