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        Kars Valisi Polat, görev başındaki personelin yeni yılını kutladı

        Kars Valisi Ziya Polat, görev başındaki kamu personelleri ve güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 00:10 Güncelleme: 01.01.2025 - 00:30
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        Kars Valisi Polat, görev başındaki personelin yeni yılını kutladı
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        Kars Valisi Ziya Polat, görev başındaki kamu personelleri ve güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti.

        Vali Polat, beraberindeki Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç ile Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Burada görevli personellerle sohbet eden Polat, daha sonra Kümbetli köyü kavşağı ile Sanayi Kavşağı'nda denetim yapan jandarma ve polislerle bir araya geldi.

        Polat, ardından Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezini ziyaret ederek sağlık personellerinin yeni yılını kutladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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