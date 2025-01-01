Kars ve Ardahan'da göletler dondu, Tunceli'de bitkiler kırağıyla kaplandı

Tunceli'de ise soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu.

Yol ve kaldırımların yanı sıra akarsular ve göletlerin yüzeyinde buzlanma oluştu.

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Buzlanma oluşan ilçede belediye ekipleri de cadde ve sokaklardaki kar yığınlarını kamyonlarla yerleşim yerinin dışına taşıdı.

Soğuk havanın etkili olduğu Kars ve Ardahan'da akarsular ile göletler dondu, Tunceli'de ise bitkilere kırağı düştü.

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