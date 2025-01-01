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        Kars ve Ardahan'da göletler dondu, Tunceli'de bitkiler kırağıyla kaplandı

        Soğuk havanın etkili olduğu Kars ve Ardahan'da akarsular ile göletler dondu, Tunceli'de ise bitkilere kırağı düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 12:30 Güncelleme: 01.01.2025 - 12:30
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        Kars ve Ardahan'da göletler dondu, Tunceli'de bitkiler kırağıyla kaplandı
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        Soğuk havanın etkili olduğu Kars ve Ardahan'da akarsular ile göletler dondu, Tunceli'de ise bitkilere kırağı düştü.

        Kars'ta aralıklarla etkili olan kar, yerini dondurucu soğuğa bıraktı.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü kentte, akarsular ve göletler buzla kaplandı.

        Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

        Buzlanma oluşan ilçede belediye ekipleri de cadde ve sokaklardaki kar yığınlarını kamyonlarla yerleşim yerinin dışına taşıdı.

        - Ardahan

        Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

        Termometrelerin eksi 9 dereceyi gösterdiği kentte, buzlanmalar meydana geldi.

        Yol ve kaldırımların yanı sıra akarsular ve göletlerin yüzeyinde buzlanma oluştu.

        - Tunceli

        Tunceli'de ise soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu.

        Derelerin kısmen buz tuttuğu kentte, bazı yüksek rakımlı dağlar sisle kaplandı.

        Yaban hayvanları karla kaplı arazide yiyecek bulmakta güçlük çekti.

        Şehir merkezinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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