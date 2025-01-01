GÜNCELLEME - Kars'ta iki minibüs çarpıştı, 1'i ağır 20 kişi yaralandı

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 20 kişiyi Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırdı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.