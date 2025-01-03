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        Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler anısına temsili yapılan kardan heykeller tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 10:47 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:47
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        Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler anısına temsili yapılan kardan heykeller tamamlandı.

        Sarıkamış'ta 4-5 Ocak'ta düzenlenecek Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykeller, bu yıl da Kızılçubuk mevkisi ile Sarıkamış Kayak Merkezi oteller bölgesi olmak üzere 2 noktada yapıldı.

        Allahuekber Dağları'nda 110 yıl önce şehit olan askerleri temsilen yapılan çalışma, Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda yürütüldü.

        KAÜ ile Atatürk Üniversitesinden akademisyen ve öğrencilerden oluşan 7 kişilik ekibin taşınan yaklaşık 200 kamyon karla yaptığı kardan heykellerin açılışı yarın gerçekleştirilecek.

        Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, AA muhabirine, Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykellerin tamamlandığını söyledi.

        Herkesi 4-5 Ocak'ta ilçede düzenlenecek etkinliklere davet eden Kılıç, "Vatan uğruna canlarını vermiş tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz." dedi.

        Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Anasanat Dalından Doç. Dr. Halil Daşkesen de Kafkas Üniversitesi koordinesinde, Atatürk Üniversitesinden akademisyen ve lisans öğrencileriyle çalışma yaptıklarından bahsederek, "Buradaki amacımız, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak. Onların buradaki kahramanlıklarını görselleştirip topluma ve gelecek kuşaklara aktarabilmektir. Biz de çalışmayı yaparken adeta o ruhu, o duyguları yaşamaktayız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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