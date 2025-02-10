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        Kars'ta seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

        Kars'ta seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 00:06 Güncelleme: 10.02.2025 - 00:16
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        Kars'ta seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi
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        Kars'ta seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.

        Celal F. idaresindeki plakası öğrenilemeyen araç, İnönü Caddesi'nde seyir halindeyken alev almaya başladı.

        Sürücünün inerek uzaklaştığı aracı alevler sardı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

        Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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