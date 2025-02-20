Kars'ta kapanan köy yolu sayısı 156'ya çıktı

Kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan 156 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmasını sürdürüyor.

Kentte dün başlayan ve devam eden kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 56 köy yolu daha ulaşıma kapandı.

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