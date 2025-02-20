Kars'ta kapanan köy yolu sayısı 156'ya çıktı
Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 56 köy yolu daha ulaşıma kapandı.
Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 56 köy yolu daha ulaşıma kapandı.
Kentte dün başlayan ve devam eden kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah kapalı bulunan 100 köy yoluna 56 daha eklendi.
Kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan 156 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmasını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.