Kars'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İlçedeki bir düğün salonu önünde akrabalar Öcalan G. (26), Eyüp G. (21) ve Ömer G. (22) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Ömer G, Öcalan G. ve Eyüp G'yi bıçakla yaraladı.
Ailesi tarafından Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan Öcalan G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eyüp G. ise buradaki ilk tedavisinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.
Ömer G, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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