Kars'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ailesi tarafından Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan Öcalan G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eyüp G. ise buradaki ilk tedavisinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

İlçedeki bir düğün salonu önünde akrabalar Öcalan G. (26), Eyüp G. (21) ve Ömer G. (22) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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