Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

İlçede, ilkbahar mevsiminde soğuk hava da etkili oluyor.

İlçede iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

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