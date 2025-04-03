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        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki dağlara kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 17:29 Güncelleme: 03.04.2025 - 17:47
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        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki dağlara kar yağdı.

        İlçede iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Yağışla ilçeyi çevreleyen dağların zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

        İlçede, ilkbahar mevsiminde soğuk hava da etkili oluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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