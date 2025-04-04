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        Kars'ta 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin tutuklama

        Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 16:30 Güncelleme: 04.04.2025 - 16:30
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        Kars'ta 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin tutuklama
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçedeki bir düğün salonu önünde 2 Nisan'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada, Öcalan G'nin (26) ölümüne, Eyüp G'nin de (21) yaralanmasına neden olduğu öne sürülen ve gözaltına alınan Ömer G'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen Ömer G, Kağızman Adliyesi'ne sevk edildi.

        Zanlı, hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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