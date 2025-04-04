Kars'ta 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin tutuklama

İlçedeki bir düğün salonu önünde 2 Nisan'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada, Öcalan G'nin (26) ölümüne, Eyüp G'nin de (21) yaralanmasına neden olduğu öne sürülen ve gözaltına alınan Ömer G'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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