Kars'ta bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

İlçe merkezinde bir kafede 6 Nisan'da çıkan kavgada, Aras EDAŞ görevlisi Yakup A'ya silahla ateş ederek ölümüne neden olan uzman çavuş Selman K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kağızman'da görev yaptığı öğrenilen uzman çavuş Selman K, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kağızman ilçesindeki bir kafede 6 Nisan'da Yakup A. ile Selman K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Uzman çavuş Selman K. üzerindeki silahla Yakup A'ya ateş etmişti.

Ağır yaralanan Yakup A, Kağızman Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı, Selman K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.