Kars'ta dere yatağına düşen hafif ticari araçtaki baba ve 2 oğlu yaralandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde köprüden dere yatağına düşen hafif ticari araçtaki baba ve 2 oğlu yaralandı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde köprüden dere yatağına düşen hafif ticari araçtaki baba ve 2 oğlu yaralandı.
Zülfi B. yönetimindeki 36 ABH 385 plakalı hafif ticari araç, Dere Mahallesi Taş köprü mevkisinde kontrolden çıkarak köprüden dere yatağına düştü.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkartılan sürücü ile çocukları Emre (16) ve Ercan (17), Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dere yatağına düşen araç, iş makinesi yardımıyla çıkartıldı.
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