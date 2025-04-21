Kars'ta çıkan silahlı kavgada kurşun isabet eden greyder operatörü ağır yaralandı

Silahlı kavgada bazı araç ve iş yerlerine de kurşun isabet etti.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırılan A.A, buradaki müdahalenin ardından Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

Bu sırada olay yerinden araçla geçen Arpaçay Özel İdaresi'nde görevli greyder operatörü A.A'ya kurşun isabet etti.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olay yerinden araçla geçerken kurşun isabet eden greyder operatörü ağır yaralandı.

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