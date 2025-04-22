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        Kars'ta eşini öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

        Kars'ın Susuz ilçesinde 7 aylık bebeği olan eşini öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:58
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        Kars'ta eşini öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında
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        Kars'ın Susuz ilçesinde 7 aylık bebeği olan eşini öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Delal Mükyen, ölen Sıla Mükyen'in annesi Zeynep ve babası Ulaş Mehrekule ile taraf avukatları katıldı.

        Savunmasını yapan sanık Delal Mükyen, Sıla Mükyen ile 1 yıl görüştüklerini, kızın ailesinin evliliğe karşı çıkması üzerine kaçarak evlendiklerini söyledi.

        Ailelerin daha sonra barıştığını, geçen yıl şubat ayında da çocuklarının dünyaya geldiğini anlatan sanık Mükyen, "Kayınpederim İstanbul'daydı kızı vermek istemediler. 2023 yılında kaçırdım, 2024 şubat ayında çocuğum dünyaya geldi. Eşimin telefonu kırılmıştı, maddi sıkıntılardan dolayı telefon alamadım ve aynı telefonu kullanmaya başladık. Farklı uygulamalar yükledi, ne olduğunu sorduğumda 'çocuğun fotoğraflarını düzenliyorum' dedi. Sıkıntılı bir evliliğimiz yoktu, her şey güzeldi. Olaydan 15 gün önce çocuk ağlıyordu, gittim baktım telefonla uğraşıyordu tartıştık sonra barıştık." dedi.

        Mükyen, olayın yaşanmasından dolayı çok pişman ve üzgün olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Gece telefonu eşime verdim ve uyudum, sese uyandığımda başka birisiyle görüşüyordu, telefon bozuk olduğu için kulaklıkla konuşuyordu. Beni görünce şaşırdı kulaklık çıktı, karşı taraf bana küfürler ediyordu. Daha sonra telefonu kapattı kimle konuşuyorsun diye sorunca 'sevgilimle' dedi ve eliyle beni iterek hakaret etti, yüzüme tükürdü. Ben de kendimi kaybettim silahı elime aldım rastgele ateş ettim. Ambulans çağırdım, kurtaramadık, 1 el ateş ettim, keşke kendimi tutsaydım. Çok pişmanım, keşke böyle olmasaydı, keşke burada boşanma davasında olsaydım."

        Tanık olarak dinlenilen Ulaş Mehrekule de "Zorla kızımı kaçırdı, kapıyı üstüme kilitlediler. Bu adam (Delal) sürekli silahla eve geliyordu 'düşmanım çoktur' dedi. Gitsin düşmanını öldürsün, neden kızımı öldürdü." ifadesini kullandı.

        Anne Zeynep Mehrekule ise evliliğe karşı olduklarını, ancak kızını kaçırarak evlendiğini olayın neden kaynaklandığını bilmediğini ifade etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        - Olayın geçmişi

        Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Büyükçatak köyünde 30 Eylül 2024 tarihinde Delal Mükyen, tartıştığı 7 aylık bebeği olan eşi Sıla Mükyen'i silahla vurarak öldürmüş, ardından jandarma ekiplerine teslim olmuştu.

        Davanın iddianamesinde, Delal Mükyen'in "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "ruhsatsız silah kullanma"dan da 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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