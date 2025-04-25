Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kars'ta ziyaretlerde bulundu

Beraberindeki Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ve AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ile tarihi Süvari Tabyası'nda kurulan Türkiye'nin ilk tematik Peynir Müzesi'ni gezen Kacır, müze müdürü Yeşim Koç'tan bilgi aldı.

Kacır, daha sonra Kars Belediyesine, Serhat Kalkınma Ajansına ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

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