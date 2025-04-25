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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kars'ta ziyaretlerde bulundu

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kars'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 17:16 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:16
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kars'ta ziyaretlerde bulundu
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kars'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        "Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi"nin açılış programı sonrası Valiliği ziyaret eden Bakan Kacır, Vali Ziya Polat'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kacır, daha sonra Kars Belediyesine, Serhat Kalkınma Ajansına ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

        Beraberindeki Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ve AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ile tarihi Süvari Tabyası'nda kurulan Türkiye'nin ilk tematik Peynir Müzesi'ni gezen Kacır, müze müdürü Yeşim Koç'tan bilgi aldı.

        Eski Kars kaşarının kesimini yaparak gazetecilere ikram eden Kacır, peynir müzesi çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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