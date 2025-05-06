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        Kars'ta mahalleye inen bozayılar görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan ve aç kalan bozayılar, mahallelere inmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:37 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:37
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        Kars'ta mahalleye inen bozayılar görüntülendi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan ve aç kalan bozayılar, mahallelere inmeye başladı.

        Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı, sarıçam ormanlarıyla kaplı 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış'ta, yaban hayvanları zaman zaman ilçeye iniyor.

        Ormanlık alana yakın yerleşim yerlerinden Tepe Mahallesi, Taşkıran TOKİ konutları bölgesine gelen bozayılar, çöp konteynerlerini devirip içine girerek yiyecek aradı.

        Yiyeceklerle karnını doyuran bozayılar, mahallede tur attıktan sonra ormanlık alana gitti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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