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        Kars'ta dolu ve sağanak etkili oldu

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde dolu, Sarıkamış ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 19:23 Güncelleme: 12.05.2025 - 19:23
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        Kars'ta dolu ve sağanak etkili oldu
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        Kars'ın Arpaçay ilçesinde dolu, Sarıkamış ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Arpaçay'da aniden bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı, tarım arazileri beyaza büründü.

        Bazı bölgelerde tarım arazileri zarar görürken, yağış sonrası taşkın meydana geldi.

        Sarıkamış'ta da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu.

        Vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken, sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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