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        Kars Sarıkamış'ta araçların camlarını buz, çiçekleri kırağı tuttu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, mayıs ortasında soğuk havanın etkisiyle araçların camlarını buz, çiçekler ve bitkileri kırağı tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 10:11 Güncelleme: 16.05.2025 - 10:11
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        Kars Sarıkamış'ta araçların camlarını buz, çiçekleri kırağı tuttu
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        Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, mayıs ortasında soğuk havanın etkisiyle araçların camlarını buz, çiçekler ve bitkileri kırağı tuttu.

        Hafta boyunca ilçede etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

        Dağların karla kaplandığı ilçede, hava sıcaklığı gece sıfırın altında 2 dereceye düştü.

        Mayısın ortasında yaşanan soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, Çamaşır Deresi'ndeki küçük göletler dondu, çiçekler ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Vatandaşlardan Açelya Demirci, AA muhabirine, yağışların ardından havanın soğuduğunu belirterek "Bu gece hava çok soğuk oldu, eksilere düştü. Sabah uyandığımızda arabalarımızın camları buz tutmuştu. Biz de buzları temizliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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