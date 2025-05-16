Kars Sarıkamış'ta araçların camlarını buz, çiçekleri kırağı tuttu

Vatandaşlardan Açelya Demirci, AA muhabirine, yağışların ardından havanın soğuduğunu belirterek "Bu gece hava çok soğuk oldu, eksilere düştü. Sabah uyandığımızda arabalarımızın camları buz tutmuştu. Biz de buzları temizliyoruz." dedi.

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