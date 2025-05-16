Kars Sarıkamış'ta araçların camlarını buz, çiçekleri kırağı tuttu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, mayıs ortasında soğuk havanın etkisiyle araçların camlarını buz, çiçekler ve bitkileri kırağı tuttu.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, mayıs ortasında soğuk havanın etkisiyle araçların camlarını buz, çiçekler ve bitkileri kırağı tuttu.
Hafta boyunca ilçede etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Dağların karla kaplandığı ilçede, hava sıcaklığı gece sıfırın altında 2 dereceye düştü.
Mayısın ortasında yaşanan soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, Çamaşır Deresi'ndeki küçük göletler dondu, çiçekler ve bitkiler kırağıyla kaplandı.
Vatandaşlardan Açelya Demirci, AA muhabirine, yağışların ardından havanın soğuduğunu belirterek "Bu gece hava çok soğuk oldu, eksilere düştü. Sabah uyandığımızda arabalarımızın camları buz tutmuştu. Biz de buzları temizliyoruz." dedi.
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