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        Kars'ta ilkokul öğrencileri engellilere dikkati çekmek için yürüyüş yaptı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkokul öğrencileri, "Engelliler Haftası" kapsamında işaret diliyle çeşitli mesajlar verip farkındalık yürüyüşü yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 14:38 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:38
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        Kars'ta ilkokul öğrencileri engellilere dikkati çekmek için yürüyüş yaptı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkokul öğrencileri, "Engelliler Haftası" kapsamında işaret diliyle çeşitli mesajlar verip farkındalık yürüyüşü yaptı.

        "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" kapsamında hava şartlarından dolayı ertelenen farkındalık etkinliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 29 Eylül İlkokulu öğrencilerince gerçekleştirildi.

        Etkinlik kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Okul Müdürü Gülten Alkan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler, okul bahçesinde bir araya geldi.

        Burada Öğretmen Meryem Yılmaz ile öğrenciler, işaret diliyle çeşitli mesajlar vererek, engellilerin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekti.

        Daha sonra ellerinde "Hayatı paylaşmak için engel yoktur", "Engelleri birlikte aşalım" gibi dövizlerle, engelli arabasına binerek ve velilerin eşliğinde slogan atan öğrenciler, yaklaşık 1,5 kilometre yürüyerek Hükümet Konağı'nın önüne geldi.

        Öğrencileri karşılayan Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AA muhabirine, Engelliler Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

        Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Aslantatar, "Amacımız sizler büyüyünce bu noktada farkındalığınızın en üst seviyede olması ve engelli arkadaşlarımıza kolaylık sağlayabilmektir. Sizler yarın kaymakam, belediye başkanı, yani şehrin yönetiminde söz sahibi olacaksınız. Bu arkadaşlarımıza hayatı kolaylaştırmamız lazım. Devletimiz de bu konuda gereken adımların hepsini atıyor." dedi.

        Öğrencilerden Yusuf Enes Akkuş da engelli bireylere destek amacıyla yürüyüşe katıldığını belirterek, bu konuda insanları bilinçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

        Etkinliğin sonunda kaymakamlık personeli tarafından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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