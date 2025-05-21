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        Kars'ta firari hükümlü iki kardeş operasyonla yakalandı

        Kars'ta üç ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlü iki kardeş operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 10:18 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:18
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        Kars'ta firari hükümlü iki kardeş operasyonla yakalandı
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        Kars'ta üç ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlü iki kardeş operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, il merkezinde düzenlenen operasyonda, "silahla tehdit", "kasten yaralama" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. (41) ile aynı suçlardan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kardeşi S.T, operasyonla yakalandı.

        Firari hükümlü iki kardeş, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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