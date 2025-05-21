Kars'ta firari hükümlü iki kardeş operasyonla yakalandı

Bu kapsamda, il merkezinde düzenlenen operasyonda, "silahla tehdit", "kasten yaralama" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. (41) ile aynı suçlardan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kardeşi S.T, operasyonla yakalandı.

Kars'ta üç ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlü iki kardeş operasyonla yakalandı.

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