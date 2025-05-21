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        Kars'ta 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 zanlı tutuklandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 10:22 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:22
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        Kars'ta 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 zanlı tutuklandı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        İlçe merkezinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında 20 Mayıs'ta çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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