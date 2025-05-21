Kars'ta 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 zanlı tutuklandı

İlçe merkezinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında 20 Mayıs'ta çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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